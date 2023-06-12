Мир 12 июня 2023, 04:54 Ким Чен Ын заявил о больших успехах российского народа Ким Чен Ын: Северная Корея выражает поддержку российскому народу в борьбе с империалистами РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку российскому народу в борьбе с империалистами. Он отметил это в поздравительном послании по случаю Дня России, написало агентство Yonhap.

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», — сказано в тексте телеграммы, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину.

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Лидер Северной Кореи отметил, что российский народ достиг больших успехов в справедливом деле защиты достоинства и безопасности своей страны, несмотря на все трудности. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение, отметил политик.

Ким Чен Ын упомянул о дружбе КНДР и России, ставшей ценным стратегическим преимуществом для государств. Лидер Северной Кореи пожелал российскому президенту крепкого здоровья и больших успехов в работе.

Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев обратились со словами поздравлений к согражданам. Они записали видеообращение ко Дню России на борту Международной космической станции.