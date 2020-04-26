Ким Чен Ын выступил на радио. Но все уверены, что это старая запись
Возможно, что поздравление было записано несколько недель назад, уверены эксперты.
Лидер Северной Кореи не появлялся на публике уже больше двух недель. Он даже не посетил торжество в честь дня рождения своего деда, что уже странно, особенно учитывая семейные традиции династии, заявляли СМИ.
В Сети появляются десятки версий о том, что могло случиться с президентом КНДР. Некоторые заявляют, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы с сердцем и он не может оправиться после операции. По другим источникам, врачи затянули с хирургическим вмешательством.
Южнокорейские СМИ сообщили, что северокорейский лидер получил легкую травму и из-за этого не может участвовать в мероприятиях. Третьи опубликовали слухи о возможной кончине главы государства.
В самой Северной Корее же нет никакой информации о самочувствии президента.