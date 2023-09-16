Мир 16 сентября 2023, 01:39 Ким Чен Ын высоко оценил российскую авиацию ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что впечатлен технологиями России в сфере авиации РИА «Новости»

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации, а также ее производственными возможностями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что был глубоко впечатлен потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли. Также он высоко оценил непрестанные предприимчивые усилия по достижению новых целей.

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Лидер КНДР выразил искреннюю надежду на то, что завод продолжит развиваться и в будущем достигнет высоких показателей производственного роста.

Ким Чен Ын ранее посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре и оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Сопровождал северокорейского лидера вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Глава КНДР посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина). Также он посетил площадку производственного центра компании ОАК «Яковлев».