16 сентября 2023, 01:39
Ким Чен Ын высоко оценил российскую авиацию
ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что впечатлен технологиями России в сфере авиации
Северокорейский лидер Ким Чен Ын глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации, а также ее производственными возможностями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что был глубоко впечатлен потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли. Также он высоко оценил непрестанные предприимчивые усилия по достижению новых целей.
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Лидер КНДР выразил искреннюю надежду на то, что завод продолжит развиваться и в будущем достигнет высоких показателей производственного роста.
Ким Чен Ын ранее посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре и оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. Сопровождал северокорейского лидера вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Глава КНДР посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина). Также он посетил площадку производственного центра компании ОАК «Яковлев».
Ким Чен Ын
Россия
КНДР
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