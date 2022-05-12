Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске

Впервые с момента начала пандемии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился в общественном пространстве в медицинской маске. Кадры опубликовали государственные СМИ Северной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

Агентство опубликовало часть сюжета северокорейского Центрального телевидения о восьмом заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва, оно состоялось 12 мая. Именно в этот день в госизданиях Северной Кореи появились сообщения о том, что в стране зафиксировали случаи заражения коронавирусом.

На кадрах можно увидеть Ким Чен Ына в маске бело-голубого цвета. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) при этом опубликовало материалы с Ким Чен Ыном без маски.

«Председатель Ким Чен Ын снял маску на время речи в ходе заседания и положил ее на стол. Это первый раз, когда Ким Чен Ын был показан в маске», — отметило агентство Ренхап.

Ранее северокорейские государственные СМИ КНДР писали, что в противоэпидемической защите страны возник пробел, впервые с начала эпидемии коронавируса в Северной Корее нашли заболевших ковидом, у пациентов подтвердился стелс-«омикрон».