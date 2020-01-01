Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением

Лидер КНДР Ким Чен Ын в этом году не выступил с новогодним обращением к нации. Это произошло впервые с момента его прихода к власти.

Традиционно обращения лидера КНДР к народу публиковались в официальной газете Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун». В прошлом году его поздравление транслировалось по местному телевидению в 9:00 1 января.

В этом году вместо праздничной речи Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В своей речи он отметил, что страна продолжит разработку стратегического оружия. Он подчеркнул, что не собирается в одиночку соблюдать запрет на ядерные испытания до тех пор, пока США не примет никаких ответных мер.

Ранее южнокорейские эксперты предположили, что новогоднее обращение может быть заменено на отчет о заседании — потому что в ходе четырехдневного пленума обсуждали те темы, которые Ким Чен Ын затронул бы в праздничной речи.

Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря. Председателем на нем выступал сам лидер страны.