Ким Чен Ын вместе с женой поднялся на священную гору Пэктусан
Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне. На этот раз он совершил восхождение вместе со свой супругой Ли Соль Чжу и военачальниками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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Легенда гласит, что четыре тысячи лет назад на гору Пэктусан сошел Тангун, который считается отцом основателя корейского государства. Поэтому гора и считается священной. В годы Второй мировой войны у ее подножия базировались партизаны, боровшиеся c японскими захватчиками.
По данным издания, глава КНДР поднимается на гору перед принятием важных решений. В последний раз он совершил восхождение в октябре этого года.