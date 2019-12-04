  • Ким Чен Ын вместе с женой поднялся на священную гору Пэктусан

    04 декабря 2019, 19:29

    Артур Блянихов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне. На этот раз он совершил восхождение вместе со свой супругой Ли Соль Чжу и военачальниками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

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    Легенда гласит, что четыре тысячи лет назад на гору Пэктусан сошел Тангун, который считается отцом основателя корейского государства. Поэтому гора и считается священной. В годы Второй мировой войны у ее подножия базировались партизаны, боровшиеся c японскими захватчиками.

    По данным издания, глава КНДР поднимается на гору перед принятием важных решений. В последний раз он совершил восхождение в октябре этого года.