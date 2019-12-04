Ким Чен Ын вместе с женой поднялся на священную гору Пэктусан

Мир ждет чудо. Снимки Ким Чен Ына на белом коне — предвестник важного события Подробнее

Легенда гласит, что четыре тысячи лет назад на гору Пэктусан сошел Тангун, который считается отцом основателя корейского государства. Поэтому гора и считается священной. В годы Второй мировой войны у ее подножия базировались партизаны, боровшиеся c японскими захватчиками.

По данным издания, глава КНДР поднимается на гору перед принятием важных решений. В последний раз он совершил восхождение в октябре этого года.