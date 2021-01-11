Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

«Восьмой съезд партии полностью поддержал вежливое предложение избрать на пост генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.

Пост председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын возглавлял с 2016 года. 9 января 2021 года Исполнительный политический совет переименовали в секретариат, а отделы совета — в отделы секретариата. И пост Ким Чен Ына стал называться «генеральным секретарем» — также как у его деда и отца. Помимо этого, государственный деятель является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, маршалом Корейской народной армии, председателем Центрального военного комитета ТПК, членом президиума политбюро ЦК партии и главой Государственного совета.

Несколько дней назад северокорейский лидер заявил, что США — главный враг КНДР. Ким Чен Ын уверен, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи не изменится вне зависимости от того, кто займет посты в администрации США.