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    11 января 2021, 08:37

    Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

    Анастасия Калинина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Это решение приняли на VIII съезде ТПК. Его прошлую должность — председателя партии — просто переименовали. Об этом сообщали на северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).
    Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

    «Восьмой съезд партии полностью поддержал вежливое предложение избрать на пост генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.

    Пост председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын возглавлял с 2016 года. 9 января 2021 года Исполнительный политический совет переименовали в секретариат, а отделы совета — в отделы секретариата. И пост Ким Чен Ына стал называться «генеральным секретарем» — также как у его деда и отца. Помимо этого, государственный деятель является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, маршалом Корейской народной армии, председателем Центрального военного комитета ТПК, членом президиума политбюро ЦК партии и главой Государственного совета.

    Несколько дней назад северокорейский лидер заявил, что США — главный враг КНДР. Ким Чен Ын уверен, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи не изменится вне зависимости от того, кто займет посты в администрации США.