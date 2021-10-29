Ким Чен Ын скинул 20 килограммов

Южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР похудел на 20 килограммов. При этом он не испытывает никаких проблем со здоровьем, передает «Утро.ру» со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным издания, государственное разведывательное управление развеяло слухи о том, что у Ким Чен Ына есть двойник. Также была опровергнута информация о болезни северокорейского лидера. Перемен в его внешности произошли как раз из-за похудения. По некоторым данным, лидер КНДР раньше весил около 140 килограммов.

В начале сентября он появился на военном параде, который был приурочен к 73-й годовщине основания КНДР. Глава государства выглядел похудевшим и помолодевшим на несколько лет.