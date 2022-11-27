Мир 27 ноября 2022, 10:43 Ким Чен Ын сфотографировался с дочерью на фоне МБР «Хвасон-17» Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью принял участие в фотосессии на фоне ракеты «Хвасон-17» YouTube

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Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын с дочерью сфотографировался на память с военнослужащими и учеными, которые внесли вклад в запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17». Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство(ЦТАК).

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В сообщении отмечено, что КНДР продемонстрировала мировому сообществу всю мощь накопленных сил сдерживания ядерной войны.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, дочь Ким Чен Ына зовут Чжу Э. Она одета в длинное черное пальто с меховым воротником. На некоторых снимках девочка держит отца под руку.

Ким Чен Ын назвал целью КНДР обладание сильнейшими в мире ядерными силами. Лидер КНДР не исключил возможность использования ядерного оружия в случае угрозы. Ракету типа «Хвасон-17» запустили в Пхеньянском международном аэропорту, она пролетела 998 километров.