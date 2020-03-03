Ким Чен Ын руководил пусками снарядов в сторону Японии

Военные Северной Кореи запустили две ракеты в сторону Японского моря. Южная Корея сначала не могла опознать снаряды и сообщила о боевой готовности своей армии. В КНДР объяснили, что пуск проходил в рамках учений, которыми руководил Ким Чен Ын.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за учениями дальнобойной артиллерии, заявляют государственные СМИ, подтверждая первый запуск снарядов со стороны Пхеньяна с начала года», — пишет агентство «Ренхап».

После учений глава КНДР отметил, что стране необходимо иметь мощную военную силу. Он отметил, что Северная Корея и дальше будет укреплять боеготовность армии. Ким Чен Ын призвал военных поддерживать боевую готовность, чтобы в любой момент защитить страну от агрессии.

Утром 2 марта КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря. В Сеуле заявили, что зафиксировали «неопознанные снаряды». Позже выяснилось, что ракеты пролетели на расстояние около 240 километров на высоте 35 километров. Власти Южной Кореи предположили, что КНДР продолжила учения, начатые 28 февраля. В тот день снаряды запустили на 380 километров, они летели на высоте 97 километров.