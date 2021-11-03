Ким Чен Ын решил продвигать в Северной Корее новую идеологию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын начал продвигать новую идеологию — «кимченынизм». Об этом сообщила английская ежедневная газета Daily Mail.

Данные разведки Южной Кореи свидетельствуют о том, что подобный термин активно применяется на территории страны. При упоминании самого Ким Чен Ына используют выражение «великий лидер». Ранее такое обозначение применялось только по отношению к основателю Северной Кореи Ким Ир Сену — деду Ким Чен Ына. Также действующий глава поручил снять все портреты его деда и отца Ким Чен Ира с государственных зданий, передала «Русская планета».