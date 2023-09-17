Мир 17 сентября 2023, 02:48 Ким Чен Ын рассказал о вкладе России в обеспечение мира в Азии Ким Чен Ын заявил, что Тихоокеанский флот РФ помогает обеспечить мир в Азии Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Глава КНДР Ким Чен Ын отметил важную роль, которую Тихоокеанский флот России играет в обеспечении мира в азиатском регионе. Слова северокорейского лидера привело радио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын высоко оценил то, что военнослужащие Тихоокеанского флота вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире», — сообщила радиостанция.

Реклама

Во время посещения Владивостока Ким Чен Ына пригласили на фрегат «Маршал Шапошников» и показали вооружение военного корабля. В том числе, системы управления ракетным оружием, размещенные в центральном командном пункте фрегата. Эта система позволяет эффективно использовать крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по морским и сухопутным целям, которые находятся на расстоянии более полутора тысяч километров от корабля.

Кроме того, корейское государственное радио сообщило, что Ким Чен Ын обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу укрепление сотрудничества в сфере обороны, а также налаживание взаимного обмена между военными ведомствами двух стран.

Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября. На следующий день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры глав государств длились почти пять часов.