Мир 29 августа 2023, 03:32 Ким Чен Ын раскрыл роль ВМС КНДР в ядерном сдерживании ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР будут компонентом ядерного сдерживания Pxhere

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Военно-морские силы Корейской народной армии (КНА) станут составной частью ядерных сил сдерживания КНДР. Такое заявление сделал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Ким Чен Ын посетил командование ВМС. Также лидер КНДР выступил с речью по случаю праздника военно-морских сил страны.

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Северокорейский лидер отметил, что подразделения различных служб оснастят новым вооружением в соответствии с политикой расширения операций с тактическим ядерным оружием, которая указана в линии строительства ядерных сил КНДР.

«[Ким Чен Ын] подчеркнул, что ВМС КНДР станут компонентом государственного ядерного сдерживания, выполняющим стратегический долг», — указали авторы материала.

Акватория Корейского полуострова, по словам лидера КНДР, превратилась в «самую нестабильную акваторию с опасностью ядерной войны». Это произошло из-за действий США и других сил, уточнил Ким Чен Ын.