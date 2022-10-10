Ким Чен Ын проверил подготовку тактических ядерных подразделений | 360°

Мир 10 октября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber Ким Чен Ын проверил подготовку тактических ядерных подразделений Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил подготовку тактических ядерных подразделений РИА Новости

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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал военную подготовку тактических ядерных подразделений. Об этом сообщило ЦТАК.

По данным северокорейского агентства, Ким Чен ЫН находился на учениях, проводившихся с 25 сентября по 9 октября.

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«Это проверка оперативной готовности наших средств военного сдерживания и, в то же время, случай, который доказал надежность и готовность государственной системы ядерной обороны», — сказал Ким Чен Ын.

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Он отметил, что последние учения были «очевидным предупреждением и четкой демонстрацией» готовности страны к ядерному ответу. Политик дал понять, что не хочет переговоров с Южной Кореей и США. Эти страны он назвал врагами.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последнее время. КНДР с конца сентября постоянно проводит запуски баллистических ракет. Таким образом он реагирует на военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов.

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