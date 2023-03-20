Мир 20 марта 2023, 09:46 Ким Чен Ын призвал ВС КНДР подготовиться к применению ядерного оружия Ким Чен Ын уличил США и Южную Корею в масштабировании совместных военных учений Пресс-служба Кремля

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ВС КНДР должны подготовиться к применению ядерного оружия в любой момент. К этому призвал глава страны Ким Чен Ын. Его процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, эта мера нужна для предотвращения войны. Также он добавил, что страна не может спастись от конфликта только с помощью статуса государства, располагающего ядерным оружием. Глава КНДР заявил, что подобные боеприпасы должны быть в идеальной и сиюминутной готовности нанести удар по противнику.

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Также Ким Чен Ын заявил, что его решению привести ядерное оружие к состоянию, подходящему для применения, есть внешнеполитическое объяснение. По его словам, агрессивность врагов КНДР только усиливается. Поэтому Северной Корее приходится укреплять механизмы ядерного сдерживания.

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Такую внешнеполитическую обстановку глава КНДР объяснил увеличением масштабов совместных военных учений США и Южной Кореи. Также он напомнил, что Соединенные Штаты устанавливают стратегические ядерные средства на Корейском полуострове.