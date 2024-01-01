Мир 01 января 2024, 08:35 Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта «Голос Кореи»: Ким Чен Ын приказал при конфликте уничтожить США и Южную Корею РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе новогодней встречи с руководством армии приказал уничтожить Южную Корею и США, если они начнут конфликт против страны. Об этом сообщило издание «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын заявил, что усилия США и южнокорейцев по противодействию революции КНДР продолжат расти. По его словам, наша армия должна обладать четким пониманием главного врага и решительным духом противостояния для разгрома врагов в случае провокаций», — отметили журналисты.

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Также северокорейский лидер заявил о необходимости «затачивать меч» ради защиты безопасности страны и всего остального мира.

Ранее Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к вероятной войне. Он поставил соответствующие задачи перед подразделениями гражданской обороны, ядерного оружия, областями военной промышленности и Народной армией.