Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее и США ответить на провокации

Северная Корея готова к любой военной конфронтации с Южной Кореей и США, которые проводят совместные учения. Об этом на выступлении в Пхеньяне по случаю 69-й годовщины перемирия заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Yonhap News Agency.

«Такая опасная попытка будет немедленно наказана могущественными силами, а администрация Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены», — объявил он, говоря о превентивном ударе соседа.

Ким Чен Ын трижды упомянул президента Южной Кореи и назвал его военных гангстерами, сославшись на заявленную стратегию противодействия ядерным и ракетным угрозам Севера путем усиления так называемой «трехкомпонентной системы», включая превентивный удар Kill Chain.

Лидер КНДР также возмутился совместными учениями Южной Кореи и США, которые угрожают национальной безопасности и провоцируют обострение конфликта. Он указал на двойные стандарты в политике американцев, которые клеймят «повседневные действия» северокорейцев, называя провокациями и угрозами, а сами проводят масштабные учения с их соперниками.

«Вооруженные силы Севера полностью готовы отреагировать на любой кризис, и его ядерное сдерживание также полностью готово использовать свою мощь добросовестно, точно и быстро», — процитировало его агентство.