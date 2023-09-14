Мир 14 сентября 2023, 02:22 Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР «Ренхап»: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР РИА «Новости»

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Российский лидер как отмечается, принял приглашение.

«Ким [Чен Ын] из Северной Кореи приглашает [президента России Владимира] Путина посетить КНДР <…> Путин принял приглашение Ким Чен Ына», — сказано в материале.

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Северокорейский лидер прибыл на космодром Восточный на своем поезде 13 сентября. Вместе с президентом России они осмотрели объекты космодрома, а затем начали переговоры. В общей сложности политики общались более пяти часов. Сначала встреча проходила с участием делегаций России и КНДР, потом Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу с глазу на глаз.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже заявил, что переговоры лидеров двух стран оказались очень содержательными.

Лидер Северной Кореи на переговорах с Путиным назвал встречу с российским президентом особенной, уточнил RT.