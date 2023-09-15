Мир 15 сентября 2023, 02:13 Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре ТАСС: Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре РИА «Новости»

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Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил ТАСС.

Как сообщалось ранее, в планах Ким Чен Ына — посещение заводов, в том числе военных.

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Корейский лидер приехал в Россию 13 сентября по приглашению президента Владимира Путина.

Встреча Путина и Ким Чен Ына продолжалась пять часов. Лидеры двух стран обсуждали двусторонние отношения, а также развитие взаимодействия в самых разных сферах — транспорте, логистике, сельском хозяйстве и по ряду других важных направлений.

Еще одной из тем переговоров стали вопросы безопасности в на Корейском полуострове и в Европе. В результате стороны пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия.