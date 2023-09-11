Мир 11 сентября 2023, 12:18 Ким Чен Ын прибудет на поезде в Россию для переговоров с Путиным YTN: Ким Чен Ын отправился в Россию на переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Глава КНДР Ким Чен Ын 11 сентября отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный источник.

В публикации указали, что Ким Чен Ын практически пересек границу с Россией. Встречу лидеров двух стран запланировали на 13 сентября вне рамок ВЭФ.

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О переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина по военному сотрудничеству сообщала американская газета New York Times. По данным издания, разговор может состояться во Владивостоке во время Восточного экономического форума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал КНДР важным соседом России. По словам пресс-секретаря президента, Северная Корея и РФ достигли добрых отношений на всех уровнях.

Ранее Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием Корейской Народно-Демократической Республики. Он указал, что отношения двух стран строятся на принципах добрососедства и уважения.