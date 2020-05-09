Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Северокорейский глава направил Владимиру Путину телеграмму. В ней Ким Чен Ын поздравил президента с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«По случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне шлю горячее поздравление и теплый привет от имени правительства и народа КНДР вам, дружественному правительству и народу вашей страны», — сказано в документе.

В телеграмме отмечается, что 75 лет назад советская армия проявила «беспримерный героизм и самоотверженность». Это позволило победить в войне с фашизмом, угрожавшем судьбе человечества.

Северокорейский лидер пропал из виду с середины апреля. В СМИ стали всплывать новости о его различных трудностях со здоровьем. Сначала журналисты писали, что северокорейский лидер после операции на сердце находится в коме, потом — что его мозг якобы умер.

Однако 2 мая появились свежие фото Ким Чен Ына. Снимки сделаны 1 мая на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.