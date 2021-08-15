Ким Чен Ын поздравил Путина с 76-летием освобождения Корейского полуострова

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 76-летием освобождения Корейского полуострова от колониального правления Японии. Он напомнил, что народы двух стран «связаны кровью в борьбе с общим врагом».

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи. Ким Чен Ын также выразил надежду, что дружба между народами будет передаваться из поколения в поколение и они поднимутся на «новый стратегический уровень»,

В ответном послании Владимир Путин подчеркнул дружественные связи двух стран и пообещал продолжить двустороннее сотрудничество за счет реализации договоренностей, достигнутых на встрече во Владивостоке в 2019 году. Он отметил, что обе страны «бережно хранят память военнослужащих Красной Армии и корейских патриотов, отдавших свои жизни за свободу Кореи».

В июне Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. Он отметил новый этап, на который вышли отношения двух стран и выразил надежду, что они будут укрепляться и расширяться.