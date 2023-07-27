Мир 27 июля 2023, 08:55 Ким Чен Ын показал Шойгу новые секретные беспилотники Лидер КНДР Ким Чен Ын показал главе Минобороны РФ Шойгу новые северокорейские беспилотники РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал главе Минобороны России Сергею Шойгу новые беспилотники КНДР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на фотографии Центрального телеграфного агентства Кореи.

По виду некоторые новые беспилотники напоминают американские разведывательные RQ-4 Global Hawk и ударно-разведывательные MQ-9 Reaper компании General Atomics, отметило Yonhap. СМИ подчеркнули: сходство с Global Hawk настолько сильное, что их «можно будет спутать», если они совершат полет над Корейским полуостровом одновременно. Похожи даже их номера на боку. Северная Корея могла использовать для создания беспилотников полученную в результате хакерских атак информацию, предположили журналисты.

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Судя по снимкам, особое внимание привлекли два образца дронов, испытания которых в КНДР уже состоялись.

Российская делегация прибыла в КНДР по ее приглашению вечером 25 июля. Одним из мероприятий в рамках визита, приуроченного к 70-летию окончания Корейской войны, стало посещение «Выставки вооружений — 2023» в Пхеньяне.