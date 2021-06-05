Ким Чен Ын появился после месячного отсутствия

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР. До этого он участвовал в публичном мероприятии 6 мая, заявляли в Министерстве объединения Южной Кореи.

По данным северокорейского агентства ЦТАК, на заседании, которое прошло 4 июня, обсудили созыв пленума ЦК. Было решено провести его на следующей неделе. Там обсудят итоги первого полугодия и уточнят направления развития страны.

Ким Чен Ын заявил, что необходимо укреплять руководящую роль партии и стимулировать «настойчивую борьбу» за стабилизацию экономики и улучшение народной жизни.

31 мая Министерство объединения, которое отвечает за взаимодействие с КНДР, сообщило о рекордно долгом отсутствии на публике Ким Чен Ына. Последний раз ЦТАК публиковало его снимки с концерта армейских художественных коллективов 6 мая. На мероприятии он был вместе с супругой Ли Соль Чжу.

С того дня Ким Чен Ына не было видно 28 дней. Это самое долгое отсутствие северокорейского лидера в 2020 и 2021 годах. В прошлом году Ким Чен Ына не было в публичном пространстве на протяжении 25 дней — в октябре и ноябре. До этого он пропадал весной 2020 года.