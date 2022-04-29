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    29 апреля 2022, 19:29

    Yonhap: Ким Чен Ын появился на публике в необычной военной форме

    Арина Бобкова

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поразил публику своим необычным внешним видом. Впервые за долгое время он появился на публике. На лидере страны был надет белый китель, а также фуражка необычно больших размеров. Об этом сообщил YouTube-канале KOREA NOW со ссылкой на агентство Yonhap.

    Политик вместе со своей супругой Ли Соль Чжу появился на параде в честь 90-летия основания армии. На его форме были отличительные знаки генералиссимуса, фуражка также отражала статус. Однако официально о присвоении такого звания политику не сообщалось, передал «ПолитЭксперт».