Yonhap: Ким Чен Ын появился на публике в необычной военной форме

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поразил публику своим необычным внешним видом. Впервые за долгое время он появился на публике. На лидере страны был надет белый китель, а также фуражка необычно больших размеров. Об этом сообщил YouTube-канале KOREA NOW со ссылкой на агентство Yonhap.

Политик вместе со своей супругой Ли Соль Чжу появился на параде в честь 90-летия основания армии. На его форме были отличительные знаки генералиссимуса, фуражка также отражала статус. Однако официально о присвоении такого звания политику не сообщалось, передал «ПолитЭксперт».