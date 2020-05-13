Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия и снова исчез

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен выразил уверенность, что с главой КНДР все в порядке, пишет газета. Он не стал сомневаться, что все фото- и видеоматериалы с церемонии открытия завода по производству удобрений настоящие. О’Брайен рассказал, что в Соединенных Штатах Серную Корею называют «Королевством отшельников» из-за закрытости.

«Получить информацию из Северной Кореи очень сложно. Они скупы на информацию, но они опубликовали фотографии его живого и здорового, и мы предполагаем, что так все и есть», — приводит издание слова президентского советника.

Центральное телевидение КНДР 2 мая показало репортаж об участии Ким Чен Ына в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Он бодро ходил по территории предприятия, улыбался и дымил сигаретой. До этого о нем не было информации с 11 апреля. Некоторые СМИ начали писать о болезни и даже смерти лидера Северной Кореи.