Ким Чен Ын появился на параде в честь 75-летия партии после многочисленных слухов о смерти

Сегодня телевидение КНДР показало парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, на нем оказался лидер страны Ким Чен Ын. Однако трансляции не было в сетке вещания.

Северная Корея отмечает этот праздник каждый год 10 октября. Но в этот раз в расписании программ центрального телевидения прямой трансляции парада не оказалось, сообщает РИА «Новости».

Известно, что парад показали вечером. Но южнокорейские военные сообщили, что засекли проведение мероприятия рано утром.

На кадрах, транслируемых на каналах, действие проходит в темное время суток. Сначала камера показала радостных зрителей, сидящих без масок, потом руководителей партий и уже в последнюю очередь Ким Чен Ына, проходящего по коридору к своему месту.

Последнее время в СМИ ходили слухи, что у лидера КНДР серьезные проблемы со здоровьем. Весной он пропал с радаров на несколько недель. По данным агентства «Утро.ру», сначала была версия, что он в коме. И переданная часть властных полномочий своей сестре Ким Е Чжон только подтверждала эту информацию.

Однако месяц назад Дональд Трамп сообщил, что у Ким Чен Ына все хорошо со здоровьем и не стоит его недооценивать.