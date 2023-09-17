Мир 17 сентября 2023, 11:59 Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту ЦТАК: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По данным ЦТАК, подарок Ким Чен Ын передал, когда посещал базу ТОФ и поднимался на борт фрегата «Маршал Шапошников». О каком именно подарке идет речь, агентство не уточнило.

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Лидер Северной Кореи впервые за четыре года приехал в Россию 12 сентября. На следующий день президент Владимир Путин провел переговоры с политиком на космодроме Восточный.

Программа визита лидера КНДР была очень насыщенной. В последующие дни он успел посетить авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, военный аэродром Кневичи, фрегат «Мастер Шапошников».

В графике политика был также осмотр Приморского океанариума во Владивостоке и посещение Приморской сцене Мариинского театра, где Ким Чен Ын оценил балет «Спящая красавица».