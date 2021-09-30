Лидер КНДР Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге, которое прозвучало после запуска Северной Кореей очередной ракеты. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап».

«США настаивают на „дипломатическом взаимодействии“ и „диалоге без предварительных условий“, но это не более чем фасад, позволяющий обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия», — считает северокорейский лидер.

Предложение о диалоге, по мнению Ким Чен Ына, это продолжение враждебной политики, проводимой предыдущими администрациями США.

«Как ясно продемонстрировала история последних восьми месяцев с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика США в отношении нас совсем не изменились», — приводит агентство слова лидера КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что начала октября каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены.

В Северной Корее 28 сентября испытали новую гиперзвуковую ракету. Запуск военные назвали успешным. Разработку новейшего вооружения считают одной из первоочередных задач страны. В связи с этим пуском администрация США призвала официальный Пхеньян к диалогу. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер отметила, что США готовы встретиться с КНДР без предварительных условий, отметила газета «Известия».