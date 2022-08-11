Северная Корея победила коронавирус. Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына привело южнокорейское агентство Yonhap. По версии СМИ, оно было торжественным.

Страна якобы завершила «чрезвычайно экстренную противоэпидемическую кампанию по уничтожению нового коронавируса».

Ким Чен Ын в мае 2022 года, напомнило РИА «Новости», объявил о возникновении чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Правительству КНДР он поручил провести идеальную работу, чтобы остановить распространение заболевания. Северная Корея, пообещал он, справится с вирусом во что бы то ни стало.

В России, по данным на 10 августа, выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом с 26 марта. Положительный результат теста получил 23 771 россиянин. Количество госпитализаций с ковидом тоже выросло. Выздоровели 14 552 человека.

Новая волна коронавируса накроет РФ, по мнению экспертов, в августе. Ее вызвал штамм «омикрон B.A.5». События развиваются аналогично сценарию, который имел место в Южной Африке, США и Европе. Сейчас пик заболеваемости там уже прошел.