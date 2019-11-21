Ким Чен Ын не поедет в Южную Корею на саммит АСЕАН
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отклонил приглашение южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина принять участие в саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), который пройдет 25 ноября в Пусане. Об этом сообщил ТАСС.
Пхеньян поблагодарил южнокорейскую сторону за проявленную искренность и доверие, но выразил надежду, что Сеул поймет причину, по которой Северная Корея не смогла найти «достаточно веского повода» для визита Ким Чен Ына на саммит.
«Известия» напомнили, что 17 ноября Южная Корея и Соединенные Штаты отложили военные учения, которые были запланированы на конец ноября. Северная Корея раскритиковала эти планы.