Ким Чен Ын назвал «злокачественной опухолью» южнокорейскую поп-культуру

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал «злокачественной опухолью» поп-культуру Южной Кореи. По его словам, она портит «одежду, прически, речь, поведение молодых северокорейцев». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, Ким Чен Ын обязал правительство пресечь распространение южнокорейской поп-культуры. Он счел ее «угрозой своей власти в стране». По его мнению, K-драмы и K-pop-видео являются источниками «антисоциалистических» влияний в Северной Корее.