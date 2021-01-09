Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

По словам Ким Чен Ына, политика Вашингтона в отношении Северной Кореи не изменится в независимости от того, кто займет посты в администрации США. северокорейский лидер подчеркнул, что только отказ от «враждебной политики» может поспособствовать улучшению отношений межу двумя странами.

Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает 20 января, когда в должность главы государства вступит Джо Байден.

В Конгрессе за импичмент Трампа выступает палата представителей и ее спикер Нэнси Пелоси. Она уже заявила, что если правительство не воспользуется 25-й поправкой, то вотум недоверия вынесет Конгресс.

Байден заявил, что именно действия Трампа привели к тому, что «внутренние террористы» пошли на штурм здания Конгресса. Он отметил, что репутации США после случившегося погрома нанесен огромный ущерб на мировой арене. Байден призвал немедленно призвать к ответственности всех причастных к этому событию. При этом от ответа на вопрос о возможной досрочной отставке Трампа Байден ушел. Он заявил, что окончательное решение остается за Конгрессом, а он будет заниматься сдерживанием пандемии коронавируса, вакцинацией, а также решением проблем с экономикой.