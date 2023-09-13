Мир 13 сентября 2023, 09:01 Ким Чен Ын назвал отношения с Россией первым приоритетом КНДР Ким Чен Ын: главным приоритетом КНДР сейчас стали отношения с Россией РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отношения с Россией первым приоритетом для своей страны. Об этом руководитель Северной Кореи заявил на встрече с Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что нынешний его визит в Россию выведет двусторонние отношения на принципиально новый уровень, а также отметил особое гостеприимство.

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«Для КНДР первым приоритетом являются отношения с Россией», — отметил лидер Северной Кореи.

Утром 13 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию российского космодрома Восточный. Там, в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2», начались его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.