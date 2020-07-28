Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантией безопасности КНДР

Мирное существование КНДР смогут обеспечить военные силы страны, в том числе ядерное оружие. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на 6-м Общереспубликанском слете ветеранов, посвященном 67-й годовщине окончания Корейской войны 1950-53 годов.

«Чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую», — приводит РИА «Новости» слова северокорейского лидера со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ким Чен Ын также добавил, что борьба продолжается до сих пор, но Северная Корея теперь сможет защитить себя от «провокаций империалистов». Он пообещал, что страна больше никогда не столкнется с войной и сможет навсегда обеспечить себе национальную безопасность.

Корейская война закончилась 27 июля 1953 года. Тогда представители КНДР подписали соглашение о перемирии с войсками США, но не с Южной Кореей. То есть фактически между двумя странами все еще нет официального соглашения об окончании военных действий.

Ранее сообщалось, что в КНДР обнаружили первого заболевшего коронавирусом. Предполагается, что он заразился COVID-19 в Южной Корее.