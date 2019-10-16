  • Ким Чен Ын на белом коне взошел на святую гору Пэктусан. Фото

    16 октября 2019, 07:54

    Наза Салех Захи

    Руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил священную для корейцев гору Пэктусан. Туда он въехал на белом коне.
    Ким Чен Ын на белом коне взошел на святую гору Пэктусан. Фото

    Ким Чен Ын прогулялся среди кукурузы и оценил луковый урожай. Фото

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    «Он (Ким Чен Ын — прим. ред.), сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей», — сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Священной гора стала после того, как более четырех тысяч лет назад с ее вершины сошел основатель древнего корейского государства Тангун.

    На Пэктусане во время Второй мировой войны находились партизаны, которые воевали с японцами. Тогда отряд солдат возглавлял основатель Северной Кореи — Ким Ир Сен. В горах в 1942 году родился его сын и новый лидер страны — Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына).

    Потухший вулкан Пэктусан считается самой высокой горой Корейского полуострова. Вершина находится на высоте 2750 метров над уровнем моря. В кратере вулкана есть озеро Чхончжи («Небесное»). Геологи считают, что оно возникло около тысячи лет назад.