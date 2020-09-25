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    25 сентября 2020, 11:10

    Ким Чен Ын извинился за убийство чиновника из Южной Кореи

    Алена Макаренко

    Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за гибель чиновника из Южной Кореи. Об этом проинформировало агентство Yonhap со ссылкой на текст послания северокорейского политика, сообщила «Свободная пресса».
    Ким Чен Ын извинился за убийство чиновника из Южной Кореи

    «С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», — сказал Ким Чен Ын.

    Он также добавил, что Северная Корея сделает все возможное, чтобы не допустить в будущем подобных «отвратительных инцидентов».

    По данным агентства, КНДР призналась в более чем 10 выстрелах по южнокорейскому чиновнику. Силовики Северной Кореи также сожгли лодку погибшего, который оказался в территориальных водах КНДР.

    Военные Южной Кореи 24 сентября заявили, что на этой неделе погиб сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея. Мужчина хотел бежать в КНДР, но его убили северокорейские пограничники, которые после еще и сожгли его тело.

    По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, Северная Корея поступила подобным образом в соответствии с карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавируса.

    Новости SMI.FM