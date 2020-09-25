Ким Чен Ын извинился за убийство чиновника из Южной Кореи

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», — сказал Ким Чен Ын.

Он также добавил, что Северная Корея сделает все возможное, чтобы не допустить в будущем подобных «отвратительных инцидентов».

По данным агентства, КНДР призналась в более чем 10 выстрелах по южнокорейскому чиновнику. Силовики Северной Кореи также сожгли лодку погибшего, который оказался в территориальных водах КНДР.

Военные Южной Кореи 24 сентября заявили, что на этой неделе погиб сотрудник рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея. Мужчина хотел бежать в КНДР, но его убили северокорейские пограничники, которые после еще и сожгли его тело.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, Северная Корея поступила подобным образом в соответствии с карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавируса.