Ким Чен Ын или Грета Тунберг. Time предложил выбрать человека года

Среди мировых лидеров с список попали канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, французский президент Эммануэль Макрон, глава США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын, британский премьер Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонаро, глава Турции Реджеп Эрдоган, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Также в перечень вошли: адвокат Трампа Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятные кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден и Берни Сандерс.

Time назвал человеком года Хашукджи. И присвоил звание «стража правды» Бабченко Подробнее

В числе знаменитостей претендентами на звание «человек года» стали актер Киану Ривз, певицы Тейлор Свифт и Дженнифер Лопес, британская актриса Фиби Уоллер-Бридж, создатели и весь актерский состав сериала «Игра престолов», основатель Facebook Марк Цукерберг.

Мигранты, протесты в Гонконге, климатические забастовки, женская команда США по футболу, сирийские курды — все они претендуют на то, чтобы оказаться собирательным образом человека 2019 года.

Проголосовать за кандидата может любой желающий (для этого необходима регистрация). Итоги голосования подведут в декабре.

В 2018 году «человеком года» читатели журнала признали группу журналистов, пострадавших за правду. В их число вошел саудовский обозреватель Джамал Хашукджи.