Мир 17 сентября 2023, 01:13 Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество между ВС России и КНДР «Голос Кореи»: Ким Чен Ын и Шойгу обсудили укрепление сотрудничества в обороне Пресс-служба Минобороны

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Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в ходе своего визита во Владивосток. Представители стран обсудили взаимодействие и обмен между вооруженными силами. Об этом сообщило госрадио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на военно-политические обстоятельства и выразили мнения по поводу дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимных обменов между ВС двух стран, а также в сфере обороны и безопасности», — отметили в сообщении.

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Лидер КНДР отметил вклад военнослужащих Тихоокеанского флота в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. В ходе посещения флота Ким Чен Ын передал подарок, расписавшись в книге отзывов.

Глава Северной Кореи прибыл в Россию 12 сентября. На следующий день он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры глав государств длились почти пять часов.