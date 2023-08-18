Мир 18 августа 2023, 07:25 Ким Че Ыну предложили без предварительных условий встретиться с Джо Байденом Координатор Кирби: Джо Байден готов обсудить денуклеаризацию с Ким Чен Ыном РИА «Новости»

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Президент США Джон Байден готов без предварительных условий встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал об этом Kyodo News.

Он не уточнил, когда именно сделали предложение, но рассказал о нем незадолго до трехстороннего саммита США с Японией и Южной Кореей. По словам Джона Кирби, Джо Байден хотел бы обсудить с Ким Чен Ыном денуклеаризацию региона.

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«Они не ответили положительно на это предложение, но оно все еще в силе. Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий», — сказал американский чиновник.

По словам Джона Кирби, США обеспокоила информация о возможном запуске северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты во время саммита, но не слишком сильно — представитель СНБ признался, что американская разведка не уверена, какой именно станет предполагаемая провокация.

Минобороны КНДР обвинило США в эскалации ситуации на Корейском полуострове. Министр Кан Сун Нам заявил, что американские военные перебросили в Южную Корею ядерные вооружения.