Отставить панику. Коронавирус не «убьет» iPhone

Большая часть iPhone собирается на двух фабриках — Foxconn и Pegatron, — в провинции Хэнань в Китае. Там обнаружили большое количество случаев заболевания коронавирусом. Ухань, где началась вспышка нового вируса, находится в 500 километрах от фабрик. Такое расстояние не гарантирует защиту от болезни. Эксперт рассказал «360», почему производство не закроют и не перенесут в другую страну, а убытки для Apple будут минимальны.

Первым о возможном закрытии фабрик сообщило издание Bloomberg. В то же время в Foxconn уверили о принятии мер для выполнения своих международных обязательств. Apple пока ситуацию никак не комментирует.

У таких эпидемий как птичий грипп, коронавирус и другие есть одна общая черта — они приходят волнами. Как рассказывает главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис, первая волна обычно длится около пяти-шести месяцев. За этот срок ученым обычно удается разработать вакцину от вируса, а люди становятся более подготовленными ко второй волне эпидемии. Учитывая длительность первой волны, угроза для фабрик носит временный характер.

Перенести производство в другое место за столь короткий срок почти невозможно. Это потребует большого вложения денег, что с точки зрения коммерции не имеет особого смысла. Тем более, куда компания переведет свои фабрики? Любая страна в Юго-Восточной Азии, где рабочий труд дешевый, находится сейчас под угрозой коронавируса. К тому же вирус очень непредсказуем.

Второй момент — это уровень смертоносности коронавируса.

«Если осмотреть на цифры, то у нас около 4-5 тысяч болеющих и около 100 погибших. Это, безусловно, плохо и пугает людей. Но сравните коронавирус с Эболой. Нынешняя эпидемия не так смертоносна. От Эболы умирала треть зараженных», — подмечает эксперт.

Сейчас процент населения, подверженного действию вируса, довольно небольшой. Это значит — большинство людей продолжат вести жизнь в более менее привычном для них ритме. Единственное, что скорее всего предпримет Apple — это обеспечит соблюдение всех норм предосторожностей на фабриках, дабы минимизировать риски заболевания среди работников.

Об убытках Apple вряд ли сильно беспокоится. Как рассказывает Бен Эйрис, у компании есть масштабное производство по всему миру. Ее продажи состоят не только из электроники, производящейся на Foxconn и Pegatron. Убытки неизбежны, но они не катастрофичны.

«Проведем параллель между компанией „Аэрофлот“ и Apple. Первая отменила все свои полеты в Китай, но это лишь один процент от всей прибыли фирмы. У Apple примерно та же ситуация. Только их бизнес еще разнообразнее», — добавляет собеседник «360».

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае 31 декабря. По последним данным, 2019-nCoV в КНР заразились 4515 человек, из них 106 скончались.