«Никто не покушается на свободу Украины». Россия может показать политическую альтернативу спецоперации на Украине

России нужно показать политическую альтернативу специальной военной операции. Нужно разъяснить другим странам, достижение каких соглашений и гарантий РФ может считать достигнутой целью этой операции, заявил в эфире «360» политолог Сергей Станкевич.

Он обратил внимание на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Штаты отменят введенные против России санкции в случае прекращения специальной военной операции на Украине.

«Нужно показать политическую альтернативу военной операции. Вот выступает Виктория Нуланд от имени Госдепа, такая достаточно опытная дама в этих вопросах, и она демонстрирует альтернативу происходящим военным действиям, политическую альтернативу», — сказал Станкевич.

Он подчеркнул, что Россия со своей стороны неоднократно говорила о цели специальной военной операции на Украине.

«Что с нашей стороны хотелось бы, чтобы произошло. Мы совершенно справедливо говорим, что никто не покушается на свободу Украины, не собирается ее оккупировать и аннексировать. Хотелось бы <…> понять, достижение каких результатов, появление каких соглашений и гарантий будет Россия считать достигнутой целью этой операции. Чтобы видели все участники и конфликта, и [страны] вокруг, какова альтернатива боевых действий, каких политических результатов можно, может быть, уже сейчас достичь», — пояснил специалист.