Мир 05 июня 2023, 08:24 Киеву придется пойти на уступки. Кандидат в президенты США — об украинском конфликте Кандидат в президенты США Рамасвами: Украине придется пойти на серьезные уступки России РИА «Новости»

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Властям США следует заставить Украину пойти на уступки российской стороне, заявил в эфире ABC News кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. По его мнению, после этого Штатам нужно сосредоточить внимание на главной американской угрозе — Китае.

Он выразил уверенность, что Украине придется пойти на серьезные уступки России, а конфликт завершится на мирных условиях.

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Главной угрозой для США, по его словам, является Китай. Чтобы противостоять КНР, Штатам нужно как можно быстрее разрешить украинский кризис, пояснил политик.

По мнению Рамасвами, американским властям нужно взять на себя обязательство не пустить Украину в НАТО, если это поможет противодействию Пекину.

Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, подчеркнул кандидат в президенты.

«Не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами», — указал политик.

Рамасвами добавил, что в американские интересы не входит финансирование украинского конфликта.