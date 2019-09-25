Киеву посоветовали заработать на «плохой России»

Киеву следует воспользоваться тем, что ей предлагает «плохая Россия». В частности, возможностью осуществлять транзит газа и экспортировать свои товары. Такое мнение выразил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

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В интервью телеканалу «112 Украина», он отметил, что в Европе такие возможности наоборот теряются.

«Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения (на перевозки — прим. ред.) — из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время „плохая Россия“ открывает нам рынки сбыта и транзит», — заявил экс-чиновник.

Он отметил, что украинским властям надо перестать навешивать ярлыки на соседние государства и воспользоваться предоставляемыми возможностями.

Как ранее сообщила Федеральная таможенная служба, оборот внешней торговли между Россией и Украиной за период с января по июнь 2019 года сократился на 2,13% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. Сейчас он составляет почти 6,95 миллиарда долларов.

Как написало РИА «Новости», при этом Россия стала экспортировать на Украину на 2,64% больше, чем раньше. Таким образом объем экспорта составил 4,526 миллиарда долларов. Импорт из Украины уменьшился на 10,7 % до 2,421 миллиарда долларов.