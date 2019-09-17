«Хотят заткнуть рот»: украинцы и канадцы дважды пытались прервать речь представителей крымских СМИ Подробнее

По словам российского сенатора, старания украинских представителей не увенчались успехом, Украине следует свыкнуться с таким исходом.

«Украинская делегация потребовала лишить слова журналистку из Крыма — и получила отпор. Киеву надо привыкать: крымчан будут слушать, и не только в ОБСЕ. Нельзя лишить права голоса 2,35 миллиона человек», — заявил сенатор.

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16 сентября во время пленарной дискуссии ОБСЕ член украинской делегации обратился к модератору с требованием лишить главного редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую права голоса. Модератор напомнил, что участники совещания собрались не для того, чтобы обсуждать статус Крыма. Волконская продолжила выступление. Журналистка также пригласила участников встречи на полуостров, чтобы они могли оценить ситуацию с правами человека в регионе.

На следующий день представитель украинской стороны вновь выразил недовольство выступлением Волконской во время обсуждения вопросов свободы СМИ. Журналистку поддержал представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов, который напомнил, что Волконская — официально зарегистрированный участник совещания ОБСЕ, сообщила «Русская планета».