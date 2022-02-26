Киевское метро перевели в режим укрытия

Поезда перестают ходить по метро Киева. Такое заявление сделал мэр города Виталий Кличко.

На территории украинской столицы начиная с 24 февраля ввели комендантский час. Он действует в период с 22:00 по 07:00. Метрополитен Киева, в свою очередь, прекратил осуществлять перевозки людей.

«Метро Киева перешло в режим убежища. Поезда ходить не будут», — написал он у себя в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками. Уже 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса. В ходе нее, как отметил глава государства, официальный Киев использует националистические батальоны в качестве заградотрядов.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят никаких ударов по жилым кварталам Киева. Такое заявление ранее сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.