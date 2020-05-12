Киевский суд еще раз заочно арестовал Януковича

Суд в Киеве вновь вынес решение об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в организации массовых убийств на Майдане.

Как сообщил «Интерфакс», решение суда огласили во вторник. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

«Применить в отношении Януковича <…> меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года», — сказано в определении.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца. Его подозревают в узурпации власти на территории страны.

В 2019 году Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Бывшего президента тогда оправдали по статье о попытке изменения границ государства. Однако признали виновным по статьям о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Приговор вынесли заочно. Сам Янукович называл уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным.