17 апреля 2023, 12:38
Киевский режим взялся уничтожить все, что связывало Россию с Украиной — МИД
Замглавы МИД Галузин: киевский режим уничтожает все, что связывало Россию и Украину
Россию связывала с Украиной давняя история, однако киевский режим постарался исказить память об этом и разрушить все, что объединяло страны. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил об этом на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом», сообщил ТАСС.
Он напомнил о разнообразной и непростой истории украинских земель. Михаил Галузин сказал, что противники России попытались исказить память об их развитии, изменить восприятие ее связи с Украиной в исторической ретроспективе. Они переписали учебники, отменили музыкальные и литературные произведения, снесли памятники. Нынешнее руководство, по его словам, продолжило такую тактику.
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«Подхватив эту линию, нынешние украинские власти уничтожают все, что каким-либо образом связывало наши страны», — объявил замминистра.
Несмотря на это, по словам Михаила Галузина, во всем мире Украину и Россию всегда воспринимали как одно целое, признавали их культурно-историческую общность. Страны проживали периоды разногласий, но неизбежно воссоединялись. Замминистра обвинил англосаксонские страны в использовании киевского режима в качестве расходного материала для выстраивания выгодной для них системы международных отношений.
В Одессе в конце декабря снесли памятник основательнице города Екатерине II. Так же поступили с монументом в честь полководца Александра Суворова около местного детского центра.
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