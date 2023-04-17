Мир 17 апреля 2023, 12:38 Киевский режим взялся уничтожить все, что связывало Россию с Украиной — МИД Замглавы МИД Галузин: киевский режим уничтожает все, что связывало Россию и Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россию связывала с Украиной давняя история, однако киевский режим постарался исказить память об этом и разрушить все, что объединяло страны. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил об этом на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом», сообщил ТАСС.

Он напомнил о разнообразной и непростой истории украинских земель. Михаил Галузин сказал, что противники России попытались исказить память об их развитии, изменить восприятие ее связи с Украиной в исторической ретроспективе. Они переписали учебники, отменили музыкальные и литературные произведения, снесли памятники. Нынешнее руководство, по его словам, продолжило такую тактику.

Реклама

«Подхватив эту линию, нынешние украинские власти уничтожают все, что каким-либо образом связывало наши страны», — объявил замминистра.

Несмотря на это, по словам Михаила Галузина, во всем мире Украину и Россию всегда воспринимали как одно целое, признавали их культурно-историческую общность. Страны проживали периоды разногласий, но неизбежно воссоединялись. Замминистра обвинил англосаксонские страны в использовании киевского режима в качестве расходного материала для выстраивания выгодной для них системы международных отношений.

В Одессе в конце декабря снесли памятник основательнице города Екатерине II. Так же поступили с монументом в честь полководца Александра Суворова около местного детского центра.