Мир 16 июня 2023, 08:22 Киевский режим устроил в Запорожье массовые облавы и репрессии — Рогов Председатель движения Рогов: обстановка в Запорожье тревожная из-за облав и репрессий Официальный сайт президента Украины

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Контролируемые киевским режимом власти устроили в Запорожье расправы над мирным населением. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА «Новости» о тревожной обстановке.

«В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии», — сказал он.

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Власти контролируемого киевским режимом Запорожья начали расправляться с мирными жителями. Всех неугодных, по словам Владимира Рогова, стали объявлять шпионами и насильно мобилизовать на фронт.

На сотрудника военно-гражданской администрации вошедшей в состав России Запорожской области в Мелитополе организовали покушение. Под его автомобиль, припаркованный возле дома, заложили взрывное устройство. Незадолго до этого в городе погиб руководитель Приазовского отделения полиции Александр Мищенко. Подозреваемых в убийстве задержали.