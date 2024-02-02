Мир 02 февраля 2024, 13:06 Киевский режим уличили в уничтожении собственных граждан Шойгу: режим Зеленского не гнушается уничтожением своих же граждан

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Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов киевский режим не гнушается уничтожением своих же граждан. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Режим Зеленского для демонстрации хоть каких-то успехов своим западным кураторам проводит террористические акты мирных граждан в России. При этом он не гнушается убивать и своих граждан», — сказал глава ведомства.

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Шойгу упомянул ситуацию с атакой ВСУ на военно-транспортный самолет Ил-76 в небе над Белгородом, на котором находились украинские военнопленные.

«Все это свидетельствует о циничном характере действий Украины, которая готова пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей», — добавил министр.

Ранее Шойгу сообщил, что украинская армия за январь потеряла 23 тысячи человек ранеными и убитыми. Этим обстоятельством он объяснил необходимость принудительной мобилизации на Украине.